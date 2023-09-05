الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء متراجعة وسط انكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو

تراجعت مؤشرات الأسواق الأوروبية في ختام تداولات الثلاثاء، عقب صدور بيانات اقتصادية أشارت إلى انكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بأعلى وتيرة له خلال ما يقارب ثلاث سنوات في أغسطس الماضي.

وانخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” في نهاية جلسة اليوم، بنسبة 0.25% إلى 456.90 نقطة، بدفع من تراجع أسهم قطاع التشييد بنسبة 1.3% خلال التداولات.

وتراجع “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.20% إلى 7437 نقطة، وانخفض “داكس” الألماني بنسبة 0.35% إلى 15771 نقطة، كما انخفض “كاك” الفرنسي بنفس النسبة إلى 7254 نقطة.

انكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو

وأوضح مسح “إس آند بي جلوبال” لمؤشر مديري المشتريات المجمع في منطقة اليورو اليوم، تراجع قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الإنتاجي، من 48.6 نقطة في يوليو إلى 46.7 نقطة في يوليو، ليتراجع الإنتاج الاقتصادي للمنطقة للشهر الثالث على التوالي وبأعلى وتيرة له منذ نوفمبر 2020.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في منطقة اليورو من 50.9 نقطة إلى 47.9 نقطة على أساس شهري في أغسطس، ليسجل أعلى معدل للتراجع منذ فبراير 2021.

وأظهر تقرير منفصل صدر اليوم عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، تراجع مؤشر أسعار المنتجين في القطاع الصناعي بنسبة 0.5% في منطقة اليورو على أساس شهري في يوليو.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.6% على أساس شهري في يوليو، مقارنة المؤشر في كلا المنطقتين بنسبة 0.4% خلال شهر يونيو الماضي.

وفي سياق آخر، أشارت نتائج مسح المركزي الأوروبي لتوقعات المستهلكين في منطقة اليورو بشأن التضخم، ارتفاع توقعات التضخم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة قليلاً إلى ما بين 2.3% و2.4%، بينما استقر التضخم المتوقع خلال عام عند نسبة 3.4%.