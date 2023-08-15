الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء متراجعة.. و«ستوكس 600» يهبط 1%

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل ملحوظ في ختام تعاملات الثلاثاء. وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1% تقريبًا.

وكان مؤشر داكس الألماني هو الأقل انخفاضًا بين الأسهم الأوروبية، وبخسائر قدرها 0.9% فقط.

وتراجع المؤشر الفرنسي كاك بنسبة تصل إلى 1.1% بنهاية التداولات.

تراجع مؤشر ستوكس 600

وكان مؤشر فوتسي البريطاني هو الأكثر خسارة بين مؤشرات الأسهم الأوروبية بحوالي 1.6% عند الإغلاق.

وسجل مؤشر IBEX الإسباني تراجعًا بنسبة تصل إلى 0.9%.

وخالف المؤشر الإيطالي MIB الأسهم الأوروبية، إذ ارتفع بنسبة تقدر بحوالي 0.6% في ختام التعاملات.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات الأسهم الأوروبية كانت قد افتتحت تداولات الثلاثاء، على تراجع طفيف، إذ عادلت انخفاضات أسهم شركات العقارات، وسط ارتفاع عوائد السندات المكاسب التي حققتها أسهم متاجر التجزئة، والتي جاء في مقدمتها متجر ماركس آند سبنسر البريطاني الذي رفع توقعاته للأرباح.

وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت جرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% متضررًا من تراجع أسهم شركات العقارات، ما يقرب من 1% في التداولات المبكرة.