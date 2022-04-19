أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة يوم الثلاثاء، مع تركيز اهتمام المستثمرين على التطورات الأخيرة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

انخفض مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.7% بنهاية التداول، حيث قاد قطاع التأمين الخسائر وحققت أسهم الطاقة بعض المكاسب الضئيلة.

فيما يتعلق بحركة أسعار الأسهم الفردية، ارتفعت شركة التكنولوجيا السويسرية تيمونس بنسبة 7% بينما تراجعت Swiss Re بنحو 7.6% في قاع المؤشر الأوروبي.

كان المستثمرون العالميون يراقبون أوكرانيا عن كثب بعد أن قال الجيش يوم الاثنين إن هجومًا طال انتظاره على منطقة دونباس في شرق أوكرانيا قد بدأ، مع تكثيف الهجمات في منطقتي سلوبوزانسكي ودونيتسك في شمال وشرق البلاد.

ومع عدم ظهور أي بوادر على انتهاء الصراع قريبًا، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 بحوالي نقطة مئوية كاملة، من 4.1% إلى 3.2%، مشيرًا إلى الضغط الذي فرضه الصراع بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

كما خفض أيضًا الصندوق توقعاته للنمو العالمي لعامي 2022 و 2023، قائلاً إن التأثير الاقتصادي للحرب بين روسيا وأوكرانيا “سينتشر على نطاق واسع”.