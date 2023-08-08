الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء متراجعة بعد قرار فرض ضريبة على البنوك الإيطالية

انخفضت الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء، بعد قرار فرض ضريبة على البنوك الإيطالية.

كان مجلس الوزراء الإيطالي قد قرر فرض ضريبة استثنائية بنسبة 40% على أرباح المصارف، للفترة المتبقية من العام الحالي 2023، لتمويل التخفيضات الضريبية، وتقديم الدعم المالي لأصحاب قروض الرهن العقاري.

وانخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.25% إلى 458.6 نقطة، بنهاية الجلسة؛ نتيجة تراجع أسهم القطاع المصرفي.

كما تراجع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.35% إلى 7527 نقطة، فيما تراجع “داكس” الألماني بنسبة 1.1% إلى 15774 نقطة، وكذلك انخفض “كاك” الفرنسي بنسبة 0.70% إلى 7269 نقطة.

وهبط “فوتسي إم آي بي” الإيطالي بنسبة 2.1% بعد تراجع سهم “بي بي إي آر بانكا” بنسبة 10.95%، وانخفاض سهم “يوني كريدت” بنسبة 5.95% عند الختام.