الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء متراجعة وسط ترقب نتائج الأعمال

انخفضت المؤشرات الأوروبية في ختام تعاملات جلسة الثلاثاء، الأول من أغسطس، وسط ترقب نتائج الأعمال، خلال الأسبوع الحالي، وبعد تسجيل مكاسب شهرية في يوليو.

ترقب نتائج الأعمال

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر STOXX600 بنحو 0.89% إلى 467 نقطة.

وانخفض DAX الألماني بنحو 1.26% عند 16240 نقطة، وCAC الفرنسي بنسبة 1.22% مسجلاً 7406 نقاط، بينما أنهى FTSE البريطاني الجلسة منخفضًا بنسبة 0.4% عند 7666 نقطة.

وقادت أسهم السيارات خسائر البورصة الأوروبية، وسط تراجعها بنحو 1.6%، فيما تراجعت أسهم شركات الخدمات المالية بنسبة 1.45%.

وكشفت بيانات اقتصادية تراجع نشاط التصنيع في منطقة اليورو خلال يوليو، بأسرع وتيرة منذ بداية جائحة كورونا.

فيما أظهرت بيانات اقتصادية في منطقة اليورو استقرار معدل البطالة عند مستويات 6.4% بما يخالف التوقعات التي كانت تشير لارتفاع إلى مستويات 6.5% في يونيو، وارتفاع سهم HSBC بأكثر من 1% مع إعلان البنك زيادة في أرباحه الفصلية بنحو 27%.