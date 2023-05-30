الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء متراجعة وسط متابعة تطورات أزمة سقف الديون الأمريكية

تراجعت الأسهم الأوروبية، في ختام تعاملات الثلاثاء، متأثرة بعدم اليقين في إقرار “الكونجرس” اتفاق سقف الديون الأمريكية، ليجنب البلاد تعثرًا كارثيًّا عن السداد.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9%، بنهاية تعاملات الثلاثاء، مع تراجع جميع القطاعات والبورصات الرئيسية، بحسب موقع سي إن بي سي.

تطورات أزمة سقف الديون الأمريكية

وسادت توقعات باكتساب التداول زخمًا مع إعادة فتح أسواق الولايات المتحدة وبريطانيا بعد عطلة.

وهبط مؤشر فوتسي الرئيسي بنسبة 1.16%، بما يعادل 47.79 نقطة، إلى 4.104.76 نقطة.

وهبط مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.29% إلى 7.209.75 نقطة.

وهبط مؤشر داكس 30 الألماني بنسبة 0.27% إلى 15.908.91 نقطة.

وقال بعض المشرّعين الجمهوريين، يوم الاثنين، إنهم سيعارضون اتفاقًا على رفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار، في إشارة إلى أن إقرار الاتفاق بـ”الكونجرس” قد يواجه صعوبة قبل نفاد أموال الحكومة، الأسبوع المقبل.

وانخفض سهم نستله 0.8%، بعدما قالت مجموعة المواد الغذائية السويسرية إنها عيّنت آنا مانز، المديرة المالية في مجموعة بورصات لندن، رئيسة مالية جديدة لها.

ونزل سهم يونيليفر 0.6%، بعد أن قالت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة إن مديرها المالي سيغادر بحلول نهاية مايو 2024.

وهبط سهم أراوند تاون نحو 2% إلى مستوى قياسي منخفض، بعد أن نشرت شركة العقارات الألمانية نتائج الربع الأول.