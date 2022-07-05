الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء على تراجع حاد مع استمرار المخاوف تجاه آفاق الاقتصاد

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل حاد في ختام جلسة تداولات اليوم الثلاثاء، مع استمرار مخاوف المستثمرين تجاه آفاق الاقتصاد والسياسة النقدية.

مؤشرات الأسهم الأوروبية تتراجع

وتراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 2.1% أو ما يعادل 8 نقاط ليسجل 400 نقطة.

كما انخفض “فوتسي 100” البريطاني 2.9% (-207 نقاط) إلى 7025 نقطة.

وهبط “داكس” الألماني بنحو 2.9% (-372 نقطة) مسجلًا 12.401 ألف نقطة.

وتراجع “كاك” الفرنسي 2.7% (-160 نقطة) عند 5794 نقطة.

وفشلت البورصات الأوروبية في الاحتفاظ بمكاسبها المسجلة في بداية الجلسة، حيث قادت أسهم النفط والغاز خسائر القطاعات مع الهبوط الحاد لأسعار الخام.

وتزامن هبوط مؤشرات الأسهم مع تراجع اليورو لأدنى مستوى في عقدين، وسط مخاوف حيال ركود اقتصادات منطقة اليورو مع قفزة أسعار الغاز الطبيعي وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

وحذّر بنك إنجلترا، في تقرير الاستقرار المالي، أن الرؤية الاقتصادية العالمية تدهورت بشكل كبير؛ بفعل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والذي دفع التضخم للتسارع.

وقال ماديس مولر، محافظ بنك إستونيا في مقابلة في دوبروفنيك، الأحد: “بالنظر إلى توقعات التضخم فمن المناسب بدء رفع أسعار الفائدة في يوليو 25 نقطة أساس فقط، ثم الاستمرار في زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، بما يتمشى مع آراء معظم صانعي السياسة في المركزي الأوروبي”.