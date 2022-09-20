الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء على تراجع وسط ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء حيث فقدت الزخم الإيجابي الذي تلقته أمس الإثنين، وسط ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي .
تراجع الأسهم الأوروبية الثلاثاء
وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.09% أو 4.45 نقطة إلى 403.42 نقطة، وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.61% أو 44 نقطة إلى 7192.66 نقطة، كما هبط مؤشر داكس الألماني 103% أو 132.41 نقطة إلى 12670.83 نقطة، في حين تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.35% أو 82.12 نقطة إلى 5979.47 نقطة.
وأغلقت غالبية أسواق الأسهم الأوروبية في المنطقة الحمراء اليوم مع تحول أنظار المستثمرين تجاه اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وسط توقعات بمزيد من الزيادة في أسعار الفائدة.
وقادت أسهم قطاعي البناء والمواد الخام خسائر السوق الأوروبي اليوم حيث انخفضا بنسبة 2.4%، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 2%.
من ناحية أخرى، أعلن البنك المرزي السويدي رفع الفائدة بنحو 100 نقطة أساس إلى 1.75% مع تحذيرات بشأن ارتفاع التضخم في البلاد.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، قفز مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا بنسبة 45.8% على أساس سنوي خلال أغسطس.