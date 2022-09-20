الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء على تراجع وسط ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء حيث فقدت ‏الزخم الإيجابي الذي تلقته أمس الإثنين، وسط ترقب اجتماع ‏الفيدرالي الأمريكي .‏

تراجع الأسهم الأوروبية الثلاثاء

وانخفض مؤشر ستوكس 600 ‎‏ بنسبة 1.09% أو 4.45 نقطة إلى 403.42 نقطة، ‏وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 ‎‏ البريطاني بنسبة 0.61% أو 44 نقطة إلى 7192.66 نقطة، ‏كما هبط مؤشر داكس ‏ الألماني 103% أو 132.41 نقطة إلى 12670.83 نقطة، في حين ‏تراجع مؤشر كاك 40‏ الفرنسي بنسبة 1.35% أو 82.12 نقطة إلى 5979.47 نقطة.‏

وأغلقت غالبية أسواق الأسهم الأوروبية في المنطقة الحمراء اليوم مع تحول أنظار ‏المستثمرين تجاه اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وسط توقعات بمزيد من ‏الزيادة في أسعار الفائدة.‏

وقادت أسهم قطاعي البناء والمواد الخام خسائر السوق الأوروبي اليوم حيث ‏انخفضا بنسبة 2.4%، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 2%.‏

من ناحية أخرى، أعلن البنك المرزي السويدي رفع الفائدة بنحو 100 نقطة أساس ‏إلى 1.75% مع تحذيرات بشأن ارتفاع التضخم في البلاد.‏

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، قفز مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا بنسبة ‏‏45.8% على أساس سنوي خلال أغسطس.‏