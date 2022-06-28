الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء على ارتفاع طفيف بقيادة قطاع النفط والغاز

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الثلاثاء الثامن والعشرين من يونيو على ارتفاع طفيف مع متابعة تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد والبيانات الاقتصادية.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.2% مسجلاً 416 نقطة.

الأسهم الأوروبية تصعد اليوم

فيما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.35% عند 13231 نقطة، وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني بنحو 0.9% مسجلاً 7323 نقطة، وارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنحو 0.64% إلى 6086 نقطة.

وقاد قطاع النفط والغاز مكاسب البورصة الأوروبية فارتفع بنحو 2%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.5%.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم تراجع مؤشر جي.أف.كى لثقة المستهلك في ألمانيا لأدنى مستوى على الإطلاق عن يوليو المقبل.

هذا وصرحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بأن البنك مستعد لرفع الفائدة بوتيرة أسرع في حالة استمرار ارتفاع التضخم.

وأضافت: خفضنا توقعاتنا للنمو على مدار العامين المقبلين، لكننا لا نزال نتوقع مستويات نمو إيجابية.