الأسهم الأوروبية تغلق الاثنين منخفضة وسط مخاوف إغلاق الصين

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد يوم الاثنين حيث طغت المخاوف من عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين على إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفترة رئاسية جديدة.

أغلق مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا منخفضًا بنسبة 1.8% مؤقتًا مع وجود جميع القطاعات تقريبًا في المنطقة السلبية.

كانت أسهم قطاع الموارد الأساسية هي الأسوأ أداءً في المؤشر الأوروبي، حيث انخفض القطاع بنسبة 5.9%.

وانخفضت أسهم شركة فيليبس الهولندية للتكنولوجيا الصحية بأكثر من 11% بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض حاد في أرباح الربع الأول الأساسية.

تأتي التداولات السلبية في أوروبا بعد أن انخفضت أسواق آسيا والمحيط الهادئ بحدة يوم الاثنين بعد عمليات البيع المكثفة في وول ستريت يوم الجمعة.

وقادت مؤشرات البر الرئيسي الصيني الخسائر. وهبط مكون شنتشن وشنغهاي المركب أكثر من 6% و 5% على التوالي.

تتأثر الأسواق الآسيوية أيضًا بالمخاوف بشأن موجة كورونا في الصين حيث يكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لاحتواء أسوأ انتشار للفيروس على الرغم من عمليات الإغلاق القاسية في أكبر مدنها، شنغهاي.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حذرت بكين من أن الفيروس ينتشر دون أن يتم اكتشافه لمدة أسبوع تقريبًا.

يستعد المتداولون في وول ستريت لأسبوع مكدس من الأرباح، بما في ذلك تقارير من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون وأبل.