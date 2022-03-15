بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تغلق الاثنين مرتفعة مع استمرار محادثات الروس والأوكرانيين

تستمر العقوبات في التأثير على روسيا بشدة
أيمن عزام 7:58 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22 7:58 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22

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أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على مكاسب جماعية مع ختام تعاملات جلسة الاثنين، قبل إجراء مزيد من المحادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين.

أداء الأسهم الأوروبية

وأنهى مؤشر  ستوكس 600 لعموم أوروبا مؤقتًا على ارتفاع 1.2%، حيث قفزت أسهم قطاع السيارات وقطاع البنوك بما يزيد عن 3.2% لقيادة المكاسب، بينما انخفضت أسهم قطاع التعدين 2.5%.

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ولا يزال الاهتمام العالمي بالحرب في أوكرانيا، حيث تستمر العقوبات في التأثير على روسيا بشدة، ومن المتوقع أن تصبح أكثر حدة في الأيام المقبلة.

وتنتظر الأسواق قرار الفيدرالي الأمريكي أيضًا يوم الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع أن يرفع سعر بمقدار ربع نقطة مئوية من الصفر في نهاية اجتماعه والذي يستمر يومين.

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كما يتطلع المستثمرون أيضًا إلى سماع توقعات الفيدرالي بشأن التضخم ومستقبل الاقتصاد؛ نظرًا لعدم اليقين من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

كانت  أسهم Storskogen Group السويدية من بين الأفضل أداءً في مؤش ستوكس 600 ، حيث ارتفعت أكثر من 6.5%.

بينما تراجعت شركة الاستثمار الهولندية Prosus بأكثر من 10% إلى قاع المؤشر، متتبعة الخسائر في شركة التكنولوجيا الصينية  العملاقة تنسنت والتي تمتلك فيها حصة كبيرة.

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بقلم أيمن عزام

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