الأسهم الأوروبية تغلق الاثنين مرتفعة بقيادة قطاعي المالية والتعدين

بدأت الأسهم الأوروبية تعاملات الأسبوع على ارتفاع، الاثنين، مدعومة بمكاسب قطاعي المالية والتعدين، في حين ظل المستثمرون عازفين عن المخاطرة وسط احتمالات تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% عند الإغلاق، إذ قادت أسهم شركات التعدين والبيع بالتجزئة المكاسب.

وواصلت القوات الإسرائيلية قصف غزة، الاثنين، بعد فشل الجهود الدبلوماسية في ترتيب وقف لإطلاق النار للسماح للمواطنين الأجانب بالمغادرة، وإدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصَر.

صعود قطاعي المالية والتعدين

وبلغ مؤشر التقلبات على مؤشر ستوكس الأوروبي أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع، خلال وقت سابق من الجلسة.

وصعد مؤشر التعدين 1.8% مع ارتفاع أسعار المعادن الأساسية، بفضل الآمال في زيادة الطلب من الصين.

كما عززت مكاسب المؤشر زيادة سهم شركة (إس.إس.إيه.بي) 2.4%، بعد أن رفع بنك جيه.بي مورجان تصنيف سهم شركة الصلب السويدية.

وزادت أسهم الشركات المالية واحدا بالمئة مع ارتفاع سهم (يو.بي.إس) 1.9%، بعد أن رفع بنك (آر.بي.سي) الكندي تصنيف سهم البنك السويسري.

وأدى القلق من قوة سوق العمل في منطقة اليورو والمخاوف من الصراع في الشرق الأوسط إلى جعل المستثمرين في حالة توتر خلال الآونة الأخيرة، رغم أن تصريحات صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن التيسير النقدي هدأت بعض المخاوف.

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.6%.