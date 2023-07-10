الأسهم الأوروبية تغلق الاثنين مرتفعة بدعم من قطاع السفر والترفيه

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين بدعم من أسهم قطاع السفر والترفيه التي قادت المكاسب مما ساعد على الحد من تأثير بيانات التضخم الضعيفة من الصين والتي سلطت الضوء على تباطؤ الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.2 بالمئة بعد أن سجل عند إغلاقه يوم الجمعة أسوأ أداء أسبوعي له في أربعة أشهر تقريبا.

وصعدت أسهم قطاع السفر والترفيه 1.3 بالمئة محاولة التعافي من انخفاضات تجاوزت أربعة بالمئة الأسبوع الماضي.

وقال كريس بوشامب كبير محللي السوق في منصة التداول عبر الإنترنت آي.جي. “تعافت الأسهم خلال تعاملات اليوم الاثنين… تحسنت اليوم إلى حد ما الأجواء الكئيبة التي سادت يوم الجمعة وحاولت الأسهم استعادة بعض مكاسبها المفقودة”.

صعود قطاع السفر والترفيه

وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن أسعار المنتجين في الصين تراجعت بأسرع وتيرة في سبع سنوات ونصف السنة في يونيو بينما تأرجحت أسعار المستهلكين على حافة الانكماش، مما أكد الحاجة إلى مزيد من التحفيز لإنعاش الطلب.

وانخفضت أسهم شركات التعدين المنكشفة على الصين 0.6 بالمئة مع انخفاض أسعار المعادن.

كما انخفض سهم نوفو نورديسك مما زاد من الضغوط على المؤشر ستوكس 600.

وتعرضت الأسهم الأوروبية في الآونة الأخيرة لضغوط بسبب رسائل التشديد النقدي الصادرة من صناع سياسات في البنك المركزي الأوروبي، كما أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية المخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع سهم باير 1.6 بالمئة بعد صدور تقرير أشار إلى أن عملاق العقاقير الألماني ربما يفصل عنه وحدته كروب ساينس قبل إدراجها في البورصة.

وهوى سهم فيلبورجز فاستيهتر 7.8 بعد أن أعلنت شركة العقارات السويدية عن نتائجها للنصف الأول وأشارت لتوقعات غير مؤكدة للاقتصاد السويدي.

كما هبط سهم سكاوت24 بنسبة 3.1 بالمئة بعد أن خفض يو.بي.إس توصيته لسهم منصة العقارات على الإنترنت إلى “بيع”، مشيرا إلى ضغوط على سوق الإسكان الألماني.