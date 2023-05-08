الأسهم الأوروبية تغلق الاثنين مرتفعة بقيادة قطاعي الرعاية الصحية والبنوك

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الاثنين بقيادة أسهم قطاعي الرعاية الصحية والبنوك ، في ظل ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية، التي ستصدر هذا الأسبوع ، بحثا عن دلائل جديدة على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة رغم عدم تحقيق وول ستريت مكاسب بعد تقارير أرباح مخيبة للآمال.

صعود قطاعي الرعاية الصحية والبنوك

وتعرض المؤشر الأوروبي للضغط الأسبوع الماضي عندما أشار البنك المركزي الأوروبي، على عكس مجلس الاحتياطي الاتحادي، إلى أن المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة ما زالت قائمة لأن التضخم في دول منطقة اليورو العشرين لا يزال مرتفعا.

وينصب التركيز الآن على قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر أبريل ، والتي من المقرر أن تصدر يوم الأربعاء، بحثا عن أي دلائل عما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم قريبا. ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي في إجراء قد يكون الأخير في حملته الحالية للتشديد النقدي.

وارتفعت أسهم قطاعي البنوك والرعاية الصحية نحو 0.8 بالمئة لكل منهما لتقود مكاسب القطاعات في أوروبا، في حين انخفضت أسهم قطاع العقارات 0.7 بالمئة.

وفي بورصة فرانكفورت، انخفض مؤشر داكس الألماني 0.1 بالمئة بعدما أظهرت بيانات تراجع الإنتاج الصناعي في البلاد بأكثر من المتوقع في مارس لأسباب منها ضعف أداء قطاع السيارات.

وأسواق الأسهم في لندن مغلق لعطلة في أعقاب تتويج الملك تشارلز يوم السبت.