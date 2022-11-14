الأسهم الأوروبية تغلق الاثنين مرتفعة وسط تقييم آفاق التضخم

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات الاثنين على ارتفاع، مع تقييم المستثمرين آفاق التضخم والنشاط الاقتصادي، وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.1%، أو ما يعادل 0.6 نقطة ليصل إلى 432.8 نقطة.

كما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني 0.9% (+67 نقطة) إلى 7385 نقطة، وزاد “داكس” الألماني 0.6% (+88 نقطة) عند 14.313 ألف نقطة، وصعد “كاك” الفرنسي بنحو 0.2% (+14 نقطة) مسجلًا 6609 نقاط.

وكشفت بيانات اقتصادية أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ارتفع 0.9%، خلال سبتمبر الماضي، على أساس شهري، ما جاء أفضل من التوقعات التي كانت تشير لزيادة 0.3% فحسب.

وتنتظر الأسواق المالية صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، خلال الأسبوع الحالي، من أجل الحصول على إشارات بشأن قرار “المركزي الأوروبي” المقبل، بعدما قام برفع الفائدة 75 نقطة أساس في آخِر اجتماعاته.