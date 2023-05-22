الأسهم الأوروبية تغلق الاثنين متباينة مع تقييم المستثمرين مسار مفاوضات سقف الديون

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات الأسبوع، مع تقييم المستثمرين مسار مفاوضات سقف الديون في الولايات المتحدة ونتائج الانتخابات اليونانية.

واستقر مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي عند 468.9 نقطة، مع ارتفاع قطاع البنوك وتراجع قطاعي التعدين والطاقة.

مسار مفاوضات سقف الديون

كما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني 0.2% (+14 نقطة) إلى 7770 نقطة، في حين هبط “داكس” الألماني 0.3% (-51 نقطة) مسجلًا 16,223 ألف نقطة، وتراجع “كاك” الفرنسي 0.2% (-13 نقطة) عند 7478 نقطة.

وأظهرت بيانات “يوروستات” انكماشًا غير متوقع في قطاع التشييد والبناء بنسبة 2.4% في منطقة اليورو خلال مارس على أساس شهري، بعد نمو القطاع بنسبة 1.7% خلال فبراير، وفي مقابل توقعات باستقراره دون تغير.

كما أظهرت بيانات أولية للمفوضية الأوروبية تحسنًا طفيفًا في ثقة المستهلك في منطقة اليورو خلال شهر مايو الجاري، حيث ارتفع المؤشر 0.1 نقطة عند -17.4 نقطة، لكنه أقل من المتوقع بارتفاعه عند -17 نقطة.

ووفقًا لما ذكرته “رويترز” عن مصادر، أرجأ البرلمان الأوروبي تصويتا في لجنة الطاقة بالبرلمان بشأن مشروع الطاقة المتجددة، بعد أن قدمت فرنسا ودول أخرى معارضة في اللحظة الأخيرة للقانون الأسبوع الماضي.

وتترقب الأسواق الاجتماع بين الرئيس “جو بايدن” ورئيس مجلس النواب “كيفن مكارثي” في البيت الأبيض بشأن سقف الديون الأمريكية، كما يقيم المستثمرون نتائج الانتخابات اليونانية، والتي من المقرر أن تشهد جولة جديدة بحلول نهاية يونيو بعد تحقيق الحزب الحاكم انتصارًا في الانتخابات البرلمانية، لكنه فشل في الفوز بأغلبية مطلقة.