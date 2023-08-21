الأسهم الأوروبية تغلق الاثنين متباينة وسط تراجع مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا

تباينت الأسواق الأوروبية في ختام تداولات أولى جلسات الأسبوع، بعد إظهار البيانات تراجع مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا بوتيرة هي الأسرع منذ عام 2009، ووسط توقعات البوندسبنك استمرار ركود الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام.

أداء الأسهم الأوروبية

واستقر مؤشر “ستوكس يوروب 600” عند مستوى 448.66 نقطة في نهاية الجلسة، في ظل ارتفاع أسهم قطاع السيارات، وتراجع العقارات.

كما استقر مؤشر “فوتسي” البريطاني عند 7257 نقطة، وارتفع “داكس” الألماني بنسبة 0.20% إلى 15603 نقاط، بينما ارتفع “كاك” الفرنسي بنسبة 0.45% إلى 7198 نقطة.