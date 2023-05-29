الأسهم الأوروبية تغلق الاثنين متباينة بدعم من اتفاق رفع سقف الدين

سجلت الأسهم الأوروبية أداء متباينًا في ختام تعاملات الاثنين، إثر مؤشرات إيجابية من اتفاق مبدئي توصّل إليه نواب أمريكيون بشأن رفع سقف الدين وتجنب العجز عن السداد.



ووفقًا لوكالة بلومبيرج الاقتصادية، ارتفع المؤشر ستوكس لمنطقة اليورو 0.4%، وجاء قطاع البنوك من بين أبرز الرابحين.

اتفاق رفع سقف الدين

وقفزت أسهم إس.بي.بي 6.2%، بعد أن قالت المجموعة العقارية السويدية إنها ستوسِّع نطاق مراجعة إستراتيجية جارية، وإن الخيارات قد تشمل بيع الشركة أو وحدات منها أو أصول.

وارتفع مؤشر فوتسي الرئيسي بنسبة 0.59%، بما يعادل 24.21 نقطة، إلى 4.162.54 نقطة.

وتراجع سهم كاك 40 بنسبة 0.21%، بما يعادل 15.37 نقطة، إلى 7.303.81 نقطة.

وتراجع مؤشر داكس 30 بنسبة 0.20%، بما يعادل 31.24 نقطة، إلى 15.952.73 نقطة.