الأسهم الأوروبية تغلق الإثنين منخفضة وسط ارتفاع عائد السندات الألمانية

أغلقت أسهم مؤشرات الأسهم الأوروبية، منخفضة في ختام أولى جلسات الأسبوع، اليوم الاثنين، في ظل ارتفاع عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، ليلامس أعلى مستوياته منذ 12 عامًا مع توقعات التشديد النقدي في منطقة اليورو.

ارتفاع عائد السندات الألمانية

وتراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.6% إلى 450.4 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ جلسة الحادي والعشرين من أغسطس.

كما انخفض “فوتسي 100” البريطاني 0.8% إلى 7623 نقطة، وهبط “داكس” الألماني 1% مسجلًا 15405 نقطة، وخسر “كاك” الفرنسي 0.85% عند 7123 نقطة.

وكانت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، قالت إن التضخم في منطقة اليورو يستمر في الانخفاض ليصل لمستهدفه بحلول 2025، ولكن لا يزال من المتوقع أن يظل مرتفعًا جدًا لفترة طويلة، مع استمرار ضغوط الأسعار المحلية.