الأسهم الأوروبية تغلق الإثنين مرتفعة وسط تباطؤ الضغوط التضخمية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات الأسبوع، مع تقييم بيانات أولية من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية لأدنى مستوى خلال أكثر من عامين، وتسجيل النشاط الاقتصادي لأداء أفضل من المتوقع.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.35% عند 431.1 نقطة، وحدّ من المكاسب تراجع قطاعات التكنولوجيا والسيارات والطاقة.

أداء الأسهم الأوروبية

كما ارتفع “كاك” الفرنسي 0.45% عند 6825 نقطة، وارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.2% عند 14716 نقطة، فيما صعد “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.5% عند 7327 نقطة.

وأظهرت بيانات التقدير الأولي للنشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث، انخفاض الناتج المحلى الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.1% على أساس فصلي، مقارنة بنموه 0.1% في الربع السابق، وهو أفضل من توقعات تراجعه بنسبة 0.3% خلال نفس الفترة.