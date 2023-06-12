الأسهم الأوروبية تغلق الإثنين مرتفعة بدعم من الشركات الألمانية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الأثنين، بدعم من الشركات الألمانية ومع تقييم الأسواق توقعات السياسة النقدية من كبرى البنوك المركزية.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.15% إلى 460.7 نقطة، وارتفع “داكس” الألماني 0.9% (+148 نقطة) مسجلًا 16097 نقطة.

كما زاد “كاك” الفرنسي 0.5% (+37 نقطة) عند 7250 نقطة، وأضاف “فوتسي 100” البريطاني نسبة 0.1% أو (+8 نقاط) عند 7570 نقطة، بعد أن قلص تراجع قطاع الطاقة مكاسبه.

أداء الأسهم الأوروبية

وقاد مؤشر “داكس” الألماني المكاسب بين نظرائه الأوروبيين مدعوما بأداء شركة “أديداس” بعد ترقية المحللين لأداء سهم صانعة الملابس الرياضية، والذي ارتفع بنسبة 5.5%.

وتترقب الأسواق صدور قرارات السياسة النقدية إثر اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء والبنك المركزي الأوروبي الخميس وبنك اليابان الجمعة، حيث تسعى الأسواق للحصول على أدلة من صانعي السياسة حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وترجح الأسواق أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماع السياسة الذي يستمر يومين، بينما من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى لمواجهة الضغوط التضخمية.

وعلى صعيد آخر، أشار “جوناثان هاسكل” عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إلى الحاجة لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لمعالجة الضغوط التضخمية المستمرة، وقالت نظيرته “كاترين مان” إن السياسة النقدية تنتقل للاقتصاد الحقيقي عبر قنوات منها قناة التوقعات، ولا تزال توقعات التضخم في المملكة المتحدة مرتفعة للغاية.