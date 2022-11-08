الأسهم الأوروبية تغلق الإثنين مرتفعة بدعم من قفزة في شركات السفر

أغلقت الأسهم الأوروبية الإثنين، عند أعلى مستوياتها في أكثر من 7 أسابيع إذ ساهمت قفزة في أسهم شركات السفر والتكنولوجيا في تعويض تراجع أسهم شركات المنتجات الفاخرة المتأثرة بالسوق الصينية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3%معززا مكاسبه بعد صعوده للأسبوع الثالث على التوالي.

الأسهم الأوروبية تقفز الأثنين

ودفع صعود أسهم شركة فلاتر للترفيه ورايان إير 4.2% و3.8% على الترتيب أسهم شركات السياحة والسفر الأوروبية لأعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر، وأغلق مؤشر القطاع مرتفعا 1.6%.

وانخفضت أسهم شركات المنتجات الفاخرة الأوروبية، ومن بينها شركة إل.في.إم.إتش وبيرنو ريكار وهيرميس إنترناشونال، بما بين 0.7 و1.5%.

وتوجد دلائل متباينة على إنهاء الإغلاق المرتبط بكوفيد في الصين، وفي حين أعاد مسؤولون من قطاع الصحة في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع التأكيد على التزامهم بإغلاقات صارمة لمواجهة كوفيد-19، يدرس القادة الصينيون تخفيف القيود الصارمة المستمرة منذ 3 سنوات تقريبا.

وأظهر مسح الإثنين تحسن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو في نوفمبر، وهو ما يعكس الآمال بأن يحول اعتدال درجات الحرارة وتراجع أسعار الطاقة دون الحاجة لترشيد استهلاك الغاز في القارة هذا الشتاء.