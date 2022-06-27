الأسهم الأوروبية تغلق الإثنين مرتفعة وصعود سهم بروسوس 16%

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الإثنين السابع والعشرين من يونيو على ارتفاع فيما عدا مؤشر كاك الفرنسي الذي أنهى الجلسة على تراجع.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.6% مسجلاً 415 نقطة، فيما صعد مؤشر داكس الألماني بنحو 0.52% عند 13186 نقطة.

وتراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.43% إلى 6047 نقطة، بينما ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني بنسبة 0.69% مسجلاً 7258 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم قفز سهم شركة التكنولوجيا بروسوس بنحو 16% بعدما أعلنت خطة لخفض تدريجي لحصتها البالغة 28.9% في الصينية تنسينت.

وعلى الرغم أن الأسهم الأوروبية سجلت مكاسب الأسبوع الماضي فإنه شهد تقلبات إذ قام المستثمرون بتقييم المخاطر التي يشكلها ارتفاع التضخم ومخاوف حدوث ركود اقتصادي.

واتخذت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بالفعل خطوات لمكافحة التضخم الذي كان مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.