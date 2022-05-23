الأسهم الأوروبية تغلق الإثنين مرتفعة وسط تحسن معنويات الشركات الألمانية

أنهت الأسهم الأوروبية جلسة التداول على مكاسب يوم الإثنين إذ أبرز تحسن غير متوقع في معنويات الشركات الألمانية صمود أكبر اقتصاد في المنطقة، في حين قفزت أسهم سيمنس جاميسا لصناعة توربينات الرياح بعد عرض استحواذ.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.3 بالمئة في حين صعدت الأسهم الألمانية 1.4 بالمئة.

وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية حوالي اثنين في المئة في أعقاب صعود أسعار النفط والمعادن الصناعية.

وزادت أسهم البنوك 2.3 بالمئة.

ومن بين أكبر الرابحين، قفزت أسهم سيمنس جاميسا 6.2 بالمئة بعد أن أعلنت سيمنس إنريجي عن عرض بقيمة 4.05 مليار يورو (4.3 مليار دولار) للاستحواذ على حيازات الأقلية في وحدة التربينات التي تعاني صعوبات.

وارتفع سهم سيمنس إنريجي 1.4 بالمئة.

وأظهر مسح من معهد إيفو أن معنويات الشركات الألمانية ارتفعت في مايو، وهو ما يثير آمالا بأن أكبر اقتصاد في أوروبا صامد في وجه تضخم مرتفع ومشاكل سلاسل التوريد والحرب في أوكرانيا.