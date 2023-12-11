الأسهم الأوروبية تغلق الإثنين مرتفعة وسط ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

أغلقت الأسواق الأوروبية مرتفعة يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين العالميين لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بحسب وكالة سي إن بي سي.

تخلص مؤشر ستوكس 600 الأوروبي من خسائره الصباحية ليغلق مؤقتًا على ارتفاع بنسبة 0.4%، مع زيادة أسهم وسائل الإعلام بنسبة 1.2% لتقود المكاسب بينما واصلت شركات التعدين المعاناة، حيث تراجعت بنسبة 0.9%.

أغلق مؤشر الأسهم القيادية الأوروبية الأسبوع الماضي في المنطقة الإيجابية بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأمريكي لشهر نوفمبر انخفاضًا مفاجئًا في البطالة.

ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ثم سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى مرتفعًا جديدًا لهذا العام بعد أن أشارت بيانات مسح المستهلكين بجامعة ميشيغان إلى مرونة النشاط الاقتصادي وتباطؤ التضخم، مما أشعل الآمال في سيناريو “الهبوط الناعم” المرغوب فيه كثيرًا في الولايات المتحدة.

استقرت الأسهم الأمريكية صباح يوم الاثنين، حيث يتطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع على أمل الحصول على إشارات حول متى سيبدأ صناع السياسة في خفض أسعار الفائدة.

تباينت الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل كبير بين عشية وضحاها. وانخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات استمرار الضغوط الانكماشية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مدفوعة بضعف الطلب المحلي.

ارتفعت الأسهم اليابانية مع تزايد الرهانات على أن بنك اليابان قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.1%، بينما حقق مؤشر داكس الألماني ومؤشر كاك 40 الفرنسي مكاسب بنسبة 0.2% و0.3% على التوالي.