الأسهم الأوروبية تغلق الإثنين متراجعة وسط ضعف شهية المخاطرة

اختتمت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات اليوم الإثنين ، أولى جلسات الأسبوع على تراجع ، وسط ضعف شهية المخاطرة و ترقب اجتماع السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا هذا الأسبوع.

و هبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.09% ، أو ما يعادل 0.38 نقطة ، عند مستوى 407.86 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.49% ، أو ما يعادل 61.98 نقطة ،عند مستوى 12,803.24 نقطة، وتقلص مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.26% ، أو ما يعادل 15.71 نقطة ، عند مستوى 6,061.59 نقطة.

واستمرت حالة ضعف شهية المخاطرة في الأسواق المالية، مع مخاوف ركود الاقتصاد بالتزامن مع تسارع التضخم واستمرار سياسة رفع الفائدة من جانب البنوك المركزية.

وتوقف العمل في بورصة لندن اليوم مع تشييع جنازة الملكة “إليزابيث الثانية”، على أن تستأنف تعاملاتها غدًا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يجتمع بنك إنجلترا هذا الأسبوع ليعلن عن قرار السياسة النقدية، بينما تنقسم الأسواق حول ما إذا كان البنك سيتجه لزيادة الفائدة 50 أو 75 نقطة أساس لمكافحة تسارع التضخم.

