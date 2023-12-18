الأسهم الأوروبية تغلق الإثنين متراجعة وصعود شركات النفط والغاز

تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي في ختام تعاملات الأثنين بنسبة 0.27%. ومع ذلك، ارتفعت أسهم شركات النفط والغاز بنسبة 1.16% مع ارتفاع أسعار النفط على خلفية المخاوف المتعلقة بالبحر الأحمر، في حين انخفضت أسهم البناء والمواد بنسبة 2% تقريبًا.

أنهى المؤشر القاري للأسهم القيادية أسبوعه الخامس على التوالي من الارتفاع يوم الجمعة، مرتفعًا بنسبة 0.91٪ خلال اليوم بعد سلسلة من قرارات البنك المركزي الرئيسية على مدار الأسبوع.

وحظيت الأسواق العالمية بدعم خاص من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة على مدار عام 2024.

صعود أسهم شركات النفط والغاز

افتتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف، بعد أن حققت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية مكاسب للأسبوع السابع على التوالي.

انخفضت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الغالب يوم الاثنين، على الرغم من أن أسواق كوريا الجنوبية خالفت الاتجاه حيث قادت أسهم الدفاع المكاسب.

وبالعودة إلى أوروبا، من المقرر أن يلقي اثنان من الأعضاء البارزين الذين يحق لهم التصويت في البنك المركزي الأوروبي – إيزابيل شنابل وفيليب لين – خطابين بعد ظهر يوم الاثنين.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، حيث قام بمراجعة توقعاته للنمو والتضخم بالخفض وأعلن عن خطط لتسريع تقليص ميزانيته العمومية. كما تراجعت الرئيسة كريستين لاجارد عن توقعات السوق بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في عام 2024.