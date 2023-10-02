الأسهم الأوروبية تغلق الإثنين متراجعة مع ارتفاع عوائد السندات الألمانية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات شهر أكتوبر، مع ارتفاع عوائد السندات الألمانية والبريطانية العشرية لتسجل أعلى مستوى لها في أكثر من عقد، في ظل استمرار الضغوط على قطاع التصنيع في منطقة اليورو.

ارتفاع عوائد السندات الألمانية

وتراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1% إلى 445.5 نقطة، مع خسائر قطاعات التعدين والطاقة والبنوك، وهو أدنى مستوى منذ جلسة 28 مارس الماضي.

كما هبط “فوتسي 100” البريطاني 1.3% إلى 7510 نقاط، وانخفض “داكس” الألماني 0.9% مسجلًا 15247 نقطة، وخسر “كاك” الفرنسي 0.95% عند 7068 نقطة.