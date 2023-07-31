الأسهم الأوروبية تغلق الإثنين متباينة وسط تراجع معدل التضخم

تباينت الأسهم الأوروبية في نهاية تداولات الإثنين، بعد صدور بيانات مبدئية عن تراجع معدل التضخم الأساسي في المنطقة بنحو 0.2% على أساس شهري، فضلاً عن تسارع النمو خلال الربع الثانى من العام.

وارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” عند الإغلاق بنسبة 0.10% عند الإغلاق، ليسجل 471.35 نقطة.

تراجع معدل التضخم

واستقر مؤشر “فوتسي” البريطاني عند 7699 نقطة، وارتفع “كاك” الفرنسي بنسبة 0.30% إلى 7497 نقطة، وانخفض “داكس” الألماني بنسبة 0.15% إلى 16446 نقطة.

وتراجع معدل التضخم الأساسي على مستوى القارة من 5.5% في يونيو الماضي، إلى 5.3% خلال الشهر الجاري، ما يعطي مساحة أكبر لصانعي السياسة النقدية بشأن تحريك سعر الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

ومن ناحية أخرى، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بالتوقعات عند 0.2% فقط، في ظل ترقب الأسواق لاجتماع بنك إنجلترا الخميس المقبل، والمتوقع أن يرفع الفائدة خلاله بربع نقطة مئوية.