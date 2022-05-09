الأسهم الأوروبية تغلق الإثنين على تراجعات حادة بقيادة التكنولوجيا

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تراجعات حادة، بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا والسفر.

وفي نهاية تعاملات الإثنين، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 2.76% إلى 418 نقطة، وهو أدنى إغلاق منذ الثامن من مارس.

وأغلق مؤشر DAX الألماني على تراجعات بنسبة 2.08%، وانخفض مؤشر CAC الفرنسي بنحو 2.75%، بينما أغلق FTSE البريطاني على خسائر بنحو 2.2%.

ويتزامن مع خسائر الأسهم الأوروبية تراجعات في وول ستريت، في ظل المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وبالتزامن مع الحرب الراهنة بين روسيا وأوكرانيا.

وتقترب حكومات الاتحاد الأوروبي من التوصل لاتفاق حول حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تشمل حظر شراء النفط الروسي إذ يجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي البالغة عددهم 27 دولة يوميا لمناقشة تفاصيل الحزمة السادسة من العقوبات التي تستهدف موسكو.