الأسهم الأوروبية تغلق الإثنين على تراجع وسط احتجاجات الصين

أنهت الأسهم الأوروبية أولى جلسات الأسبوع على تراجع وسط مخاوف المستثمرين من الأوضاع في الصين التي تشهد احتجاجات بسبب قيود كورونا.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.65% إلى 437 نقطة، فيما هبط داكس الألماني بنسبة 1.09% مسجلا 14383 نقطة.

وانخفض فاينانشال تايمز البريطاني بنسبة 0.17% عند 7474 نقطة، بينما تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.7% مسجلا 6665 نقطة.

وقادت أسهم شركات قطاع النفط والغاز خسائر البورصة الأوروبية إذ تراجعت بنحو 1.4%.

كما أن مخاوف تجار التجزئة في أوروبا من أن موسم عطلات الكريسماس قد يكون الأسوأ في 10 سنوات بفعل زيادة التضخم تضغط على التعاملات.

هذا وانخفض مؤشر اتحاد الصناعات البريطاني لمبيعات التجزئة الشهرية هذا الشهر إلى -19 من +18 في أكتوبر، وتراجعت توقعات المبيعات للشهر المقبل إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2021.