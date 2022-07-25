الأسهم الأوروبية تغلق الإثنين على تباين وسط ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

أنهت الأسهم الأوروبية أولى جلسات الأسبوع على تباين وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الفدرالي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، ومع متابعة نتائج أعمال الشركات والبيانات الاقتصادية.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.33% إلى 13210 نقاط، فيما ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني بنسبة 0.41% عند 7306 نقاط..

الأسهم الأوروبية الإثنين

وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنحو 0.33% مسجلاً 6237 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستوكس 600 نقطة بنحو 0.09% إلى 426 نقطة.

وارتفعت أسهم قطاع البنوك بنحو 1.7% بينما تراجعت أسهم شركات الرحلات والترفيه بنسبة 1%.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن قراءة مؤشر ifo لقطاع الأعمال في ألمانيا بلغت 88.6، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.

كما شهدت قراءة يونيو تراجعاً غير متوقع بعد تعديلها بالخفض إلى 92.2.

ومن المقرر أن تعلن عدد من الشركات والبنوك في أوروبا عن نتائج أعمالها الفصلية على مدار الأسبوع ومن شركة يو.بي.أس ويونيليفر وديوتشه بنك ورينو.