الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء منخفضة وسط مخاوف بشأن التضخم

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة يوم الأربعاء، حيث لازالت المخاوف بشأن التضخم تُسيطر على الأسواق.

أغلق مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا على انخفاض بنسبة 1.1%، حيث تراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.8% لتتصدر الخسائر حيث دخلت معظم القطاعات والبورصات الرئيسية المنطقة السلبية.

كشفت الأرقام الرسمية يوم الأربعاء أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى في 40 عامًا عند 9% في أبريل مع تصاعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، مما أدى إلى تصعيد أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.

واستقر التضخم في منطقة اليورو حول مستوى قياسي مرتفع عند 7.4% في أبريل نيسان، مدفوعًا بقفزة في أسعار الوقود والغذاء.

ومن المنتظر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة قريبًا بعد إنهاء برنامجه لشراء السندات في مطلع الربع الثالث، مع احتمالات لمزيد من الزيادات في الأرباع المقبلة ليسير على خطى استراتيجية مماثلة للفدرالي الأميركي.

ظلت الأسواق العالمية غارقة في مخاوفها من تشديد السياسة النقدية وتباطؤ النمو الاقتصادي.

فيما يتعلق بحركة أسعار الأسهم الفردية، قفز صانع توربينات الرياح Siemens Gamesa بأكثر من 12.5% بعد أن ذكرت رويترز أن شركة Siemens Energy تستعد لمناقصة لشراء الثلث المتبقي من الشركة الذي لا تملكه بالفعل.