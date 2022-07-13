الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء منخفضة بعد بيانات التضخم في أمريكا

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية جلسة الأربعاء، بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة واستمرار التقلبات الحادة لسعر اليورو.

وهبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1% أو ما يعادل 4 نقاط ليسجل 412.8 نقطة، كما انخفض “فوتسي 100” البريطاني بنحو 0.7% (-53 نقطة) مسجلًا 7156 نقطة.

وسجل مؤشر “داكس” الألماني تراجعًا 1.2% (-149 نقطة) عند 12.756 ألف نقطة، وهبط “كاك” الفرنسي 0.7% (-44 نقطة) إلى 6000 نقطة.

تراجع الأسهم الأوروبية

وتضررت معنويات المستثمرين في البورصات الأوروبية مع صدور بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 9.1% في يونيو على أساس سنوي، وهو مستوى يتجاوز التوقعات ويعتبر الأعلى منذ عام 1981.

ومن شأن القراءة القوية للتضخم الأمريكي أن تدفع الاحتياطي الفيدرالي لإقرار زيادة قوية في معدل الفائدة خلال اجتماعه نهاية الشهر الجاري.

وشهد اليورو تراجعًا لأقل من سعر التعادل مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى في 20 عامًا، قبل أن يتحول للصعود لاحقًا.

وعلى جانب آخر، نما اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.5% في شهر مايو الماضي، ما جاء عكس التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار حجم الاقتصاد دون تغيير.