الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة في أعقاب بيانات التضخم في أمريكا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي أظهرت تباطؤاً في تسارع التضخم.

وارتفعت أسهم التجزئة في السوق الأوروبية بنسبة 3% لتقود غالبية القطاعات نحو التداول في المنطقة الخضراء.

أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 8.5% على أساس سنوي خلال يوليو تموز، وهو ما يظهر تباطؤاً من قراءة التضخم في يونيو حزيران والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 9.1% على أساس سنوي.

ويعطي التباطؤ في نمو التضخم في أميركا إشارة للاحتياطي الفدرالي بشأن سياسته النقدية في اجتماع سبتمبر القادم.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية في أوروبا، سجل مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بألمانيا 7.5% على أساس سنوي في يوليو تموز و0.9% على أساس شهري.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.89% أو 3.80 نقطة إلى 439.88 نقطة.

وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.25% أو 18.96 نقطة إلى 7509.11 نقطة، وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.52% أو 33.44 نقطة إلى 6523.44 نقطة، في حين ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.23% إلى 165.96 نقطة إلى 13700.93 نقطة.