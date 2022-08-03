الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة بدعم من نتائج إيجابية للشركات

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء بدعم من نتائج إيجابية من بضع شركات غطت على مخاوف من تباطؤ اقتصادي في أعقاب بيانات متشائمة لنشاط الشركات في منطقة اليورو.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.5 بالمئة، مستردا خسائره التي مني بها في الجلستين السابقتين.

وكان المؤشر القياسي الأوروبي قد هبط يوم الثلاثاء بفعل بيانات عالمية ضعيفة لنشاط المصانع ومخاوف بأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان قد تؤدي لتصعيد التوتر بين بكين وواشنطن.

وأظهرت بيانات أن نشاط الشركات في منطقة اليورو انكمش بشكل طفيف في يوليو للمرة الأولى منذ أوائل العام الماضي مع كبح المستهلكين الإنفاق وسط أزمة في تكاليف المعيشة.

وتعرضت الأسواق لضغوط مؤخرا إذ أدت الضغوط التضخمية وتزايد أسعار الفائدة والمخاوف بشأن الإمدادات، خصوصا إمدادات الطاقة، إلى تراجعات حادة في شهية المستثمرين للمخاطرة.