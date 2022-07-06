الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة قطاعات التكنولوجيا

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الأربعاء حيث سعت الأسواق لعكس اتجاهها السلبي في جلسة الثلاثاء.

أغلق مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا على ارتفاع بنسبة 1.7%، مع صعود أسهم قطاعات التكنولوجيا والإعلام والتجزئة بما يزيد عن 3% لقيادة المكاسب حيث أغلقت جميع القطاعات والبورصات الرئيسية تقريبًا في منطقة إيجابية.

ارتفعت أسهم Just Eat Takeaway بأكثر من 15% بعد أن وافقت Amazon على شراء حصة 2% في فرعها الأميركي GrubHub .

في غضون ذلك، قفز مرفق EDF الفرنسي بأكثر من 14% بعد أن قالت الحكومة الفرنسية إنها ستؤمم 100% من الشركة.

تأتي التداولات المرتفعة لأوروبا بعد أن أغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي منخفضًا بنسبة 2.1% يوم الثلاثاء مع تنامي المخاوف من حدوث ركود في القارة العجوز.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر مؤشر سينتكس الاقتصادي لشهر يوليو يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2020، مما قد يشير إلى حدوث ركود.

بينما ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو اليوم الأربعاء بنسبة 0.2% على أساس شهري في مايو أيار و 0.2% سنويًا، لكنها أقل بقليل من التوقعات.