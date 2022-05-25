الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة وسط محاولة التعافي من التراجعات

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الأربعاء حيث حاولت الأسواق العالمية التعافي من التراجعات واسعة النطاق في الجلسة السابقة.

أغلق مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا مرتفعًا بنسبة 0.8%، وصعدت أسهم قطاع النفط والغاز بنسبة 2.1% لتتصدر المكاسب مع دخول معظم القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة الإيجابية.

كانت هناك بعض البيانات الإيجابية يوم الثلاثاء مع قراءة مؤشر مديري الشراء السريع لمنطقة اليورو في مايو، حيث وصل إلى 55.8، قبل التوقعات بقليل مع تباطؤ نمو الأعمال في جميع أنحاء القارة.

استمر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الأربعاء، حيث جمع الحدث قادة سياسيين ورجال أعمال من جميع أنحاء العالم.

تأتي قمة هذا العام بعد عدة سنوات من جائحة كورونا ووسط الحرب الروسية الأوكرانية.

على صعيد البيانات، نما الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2022، حيث نجح أكبر اقتصاد في أوروبا بصعوبة في تجنب الركود على خلفية الاستثمارات القوية في البناء والآلات.

فيما يتعلق بحركة أسعار الأسهم الفردية في أوروبا، صعد مزود الكهرباء النمساوي Verbund بنسبة 9% إلى قمة Stoxx 600 بعد اقتراح توزيع أرباح خاصة لمرة واحدة للسنة المالية 2022.

في قاع المؤشر الأوروبي، هبطت شركة التجزئة البريطانية للأزياء الرياضية JD Sports بنسبة 6% بعد إعلان رحيل الرئيس التنفيذي بيتر كوجيل.