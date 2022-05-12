الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة وسط تكهنات تشديد السياسة النقدية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الأربعاء نتيجة تحول أنظار المستثمرين نحو تكهنات تشديد السياسة النقدية.

وصرحت رئيسة المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” بأن البنك قد يبدأ رفع الفائدة بحلول أوائل فصل الصيف القادم بعد الانتهاء من مشتريات الأصول.

كما طالب مسؤولون مصرفيون في دول التكتل الأوروبي الموحد بضرورة رفع الفائدة أعلى الصفر من أجل كبح جماح التضخم المرتفع في منطقة اليورو.

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 1.7% أو ما يعادل 7 نقاط إلى 427 نقطة.

وارتفع “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.4% إلى 7347 نقطة.

وارتفع “داكس” الألماني بنسبة 2.2% إلى 13838 نقطة.

و ارتفع “كاك” الفرنسي بنسبة 2.5% إلى 6269 نقطة.