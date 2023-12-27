الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة قطاع الطاقة والتكنولوجيا

أغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع، يوم الأربعاء، بقيادة قطاع الطاقة والتكنولوجيا ، في مستهل أسبوع التداول الأخير لعام 2023، حيث تحوم المؤشرات الرئيسية حول العالم بالقرب من مستويات قياسية.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً بنسبة 0.27%. وكان قطاع الطاقة والتكنولوجيا القطاعين الرائدين، حيث ارتفعا بنحو 0.61% و0.7% على التوالي.

تم تداول المؤشر الأوروبي للأسهم القيادية حول مستوى 478.87، وهو ما لا يقل كثيرًا عن أعلى مستوى إغلاق قياسي للمؤشر عند 483.44 الذي سجله في نوفمبر 2021.

قطاع الطاقة والتكنولوجيا

وأغلقت أسواق الأسهم في أوروبا أبوابها يومي الاثنين والثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد وعيد الميلاد.

وفي الولايات المتحدة، يسعى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أيضًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بعد يوم فوز آخر في وول ستريت يوم الثلاثاء. لم تشهد الأسهم الأمريكية تغيرًا يذكر يوم الأربعاء.

ارتفعت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الليل، مع انتعاش المؤشرات الصينية وهونج كونج على خلفية العرض القوي لأسهم ألعاب الفيديو. وصل مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2022.

من المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من عام التداول، مع وجود نقاط بيانات أقل في التقويم الاقتصادي وجميع اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية بعيدة عن الطريق.