الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة قطاع الاتصالات

انتقلت غالبية قطاعات الأسهم الأوروبية إلى المنطقة الإيجابية في ختام تعاملات الأربعاء، حيث قاد قطاع الاتصالات المكاسب مرتفعًا بنسبة 1.16%. وفي الوقت نفسه، تراجعت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.3٪.

أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن التضخم في المملكة المتحدة تباطأ بشكل حاد أكثر من المتوقع في نوفمبر إلى 3.9٪، منخفضًا من 4.6٪ في أكتوبر، مما يزيد الضغط على بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة في عام 2024.

صعود قطاع الاتصالات

وقفز مؤشر فوتسي 100 بنسبة 1% بسبب الأخبار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر.

في الأسبوع الماضي، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.25%، وقال إن السياسة النقدية “من المرجح أن تحتاج إلى أن تكون مقيدة لفترة طويلة من الزمن”.

ارتفعت الأسواق الآسيوية يوم الأربعاء، مع مواصلة الأسهم اليابانية مكاسبها لجلسة أخرى بعد أن ترك البنك المركزي في البلاد سياسته النقدية شديدة التساهل دون تغيير في اجتماعه الأخير هذا العام.

وانخفضت الأسهم الأمريكية، حيث فقد الارتفاع القوي حتى نهاية عام 2023 بعض الزخم.

تراجعت شركة التكنولوجيا الحيوية الهولندية Argenx إلى قاع مؤشر Stoxx 600 يوم الأربعاء، حيث انخفضت بنسبة 26٪، بعد أن قالت إن نتائج المرحلة الأخيرة من التجارب لأحد أدوية العلاج المناعي فشلت في تحقيق أهدافها.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سهم تليكوم إيطاليا 5.8%، معوضاً خسائره الأخيرة بعد أن تقدمت فيفيندي بشكوى ضد الشركة بشأن بيع شبكة الخطوط الثابتة الخاصة بها، نيتكو.