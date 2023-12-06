الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة قطاع التعدين

صعدت الأسواق الأوروبية في ختام تعاملات الأربعاء بقيادة قطاع التعدين، لتتعافى من التداولات المختلطة التي شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الإقليمي بنسبة 0.6% عند الإغلاق، حيث شهدت أسهم التعدين تحولًا حادًا لترتفع بنسبة 1.6%. كما قفز قطاع السيارات 2.2% بينما تراجعت أسهم النفط والغاز 0.9%.

صعود قطاع التعدين

ارتفع مؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية قليلاً، مواصلاً المستوى القياسي الذي أغلقه يوم الثلاثاء.

وقادت مجموعة السفر توي (Tui) مكاسب الأسهم الفردية، مرتفعة 14%، حيث قيم المستثمرون ارتفاعها الحاد في أرباح العام بأكمله وتوقعاتها الجديدة بزيادة أرباح التشغيل بنسبة 25% على الأقل في عام 2024.

وانخفضت أسهم التجزئة مع تراجع سهم H&M بنسبة 1.8% بعد أن خفض محللو دويتشه بنك تصنيف السهم من الاحتفاظ به إلى البيع.

وواصل سهم نوكيا معاناته، حيث انخفض بنسبة 6%، بعد أنباء عن أن شركة الاتصالات الأمريكية العملاقة AT&T ستدخل في شراكة مع إريكسون لإطلاق شبكة لاسلكية من الجيل التالي.

وشوهد زخم إيجابي في أماكن أخرى بين عشية وضحاها. انتعشت أسواق آسيا والمحيط الهادئ في جميع أنحاء المنطقة، بعد عمليات بيع واسعة النطاق يوم الثلاثاء. في هذه الأثناء، تحولت الأسهم الأمريكية إلى إيجابية في التعاملات الصباحية يوم الأربعاء بعد تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي لليوم الثاني يوم الثلاثاء.