الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة وسط تباطؤ التضخم في فرنسا والمملكة المتحدة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات الأربعاء، مع تقييم صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في المنطقة، مما يعزز توقعات قرب انتهاء دورة التشديد النقدي من قِبل البنوك المركزية.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.4% إلى 454.5 نقطة تقريبًا، وهو أعلى مستوى منذ جلسة الحادي والعشرين من سبتمبر، وحدّ من المكاسب تراجع قطاع المرافق، مع ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا والتعدين والسيارات.

تباطؤ التضخم

وصعد مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.6% إلى 7486 نقطة، كما زادت قيمة مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.85% عند 15748 نقطة، وارتفع “كاك” الفرنسي بنسبة 0.35% عند 7209 نقطة.

وبحسب بيانات رسمية من فرنسا، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المنسق، ليرتفع بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال أكتوبر، بعد زيادة بنسبة 5.7% في سبتمبر، مع تراجع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، بينما ارتفع معدل البطالة بأسرع من المتوقع إلى 7.4% خلال الربع الثالث.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له خلال عامين، حيث ارتفع بنسبة 4.7% في أكتوبر على أساس سنوي، مقارنة بقراءة سبتمبر البالغة 6.3%، بعد تراجع متوسط أسعار المنازل البريطانية على أساس سنوي في سبتمبر لأول مرة منذ أبريل 2012.