الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة وسط تقييم صدور بيانات اقتصادية

أغلقت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، على ارتفاع في ختام التداولات، مع تقييم صدور بيانات اقتصادية، في ظل نتائج أعمال إيجابية من “كومرتس بنك” و”كريدي أجريكول” و”ماركس آند سبنسر”.

الأسهم الأوروبية

وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3% إلى 444 نقطة تقريبًا، وحدّ من المكاسب تراجع قطاعات المرافق، والتعدين، والطاقة.

وفي حين تراجعت قيمة مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.1% إلى 7401 نقطة، ارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.5% عند 15229 نقطة، وزاد “كاك” الفرنسي بنسبة 0.7% عند 7034 نقطة.