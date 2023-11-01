الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة وسط استمرار الإعلان عن نتائج أعمال الشركات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات شهر نوفمبر، مع استمرار موسم الإعلان عن نتائج أعمال الشركات، في ظل التفاؤل بتباطؤ الضغوط التضخمية، الأمر الذي قد يدفع البنوك المركزية لإنهاء دورة التشديد النقدي.

أداء الأسهم الأوروبية

وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.65% إلى 436.5 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ التاسع عشر من أكتوبر، مع مكاسب قطاعات السيارات والتكنولوجيا والمرافق.

وارتفع “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.3% عند 7342 نقطة، فيما صعد مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.75% عند 14923 نقطة، وزاد “كاك” الفرنسي بنسبة 0.7% عند 6932 نقطة.