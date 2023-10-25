الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة دويتشه بنك

أغلقت أسهم دويتشه بنك مؤقتًا على ارتفاع يزيد على 8%

الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة دويتشه بنك
أيمن عزام

أيمن عزام

9:39 م, الأربعاء, 25 أكتوبر 23

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، بقيادة أسهم دويتشه بنك، وسط سلسلة من الأرباح في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

صعود دويتشه بنك

وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي على ارتفاع بنسبة 0.04%. وارتفعت أسهم التعدين 0.9% لتقود المكاسب، في حين تراجعت أسهم التجزئة 1.3%.

وارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.08%، وكسب مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.31% و«فوتسي 100» البريطاني 0.33%

وأغلقت أسهم دويتشه بنك مؤقتًا على ارتفاع يزيد على 8%. وأعلن أكبر بنك في ألمانيا، الأربعاءن عن صافي أرباح في الربع الثالث بلغت 1.031 مليار يورو (1.06 مليار دولار)، متجاوزًا التوقعات على الرغم من انخفاضه بنسبة 8% عن العام السابق والصراعات المستمرة في وحدة الاستثمار التابعة للبنك.

أيمن عزام

أيمن عزام

9:39 م, الأربعاء, 25 أكتوبر 23