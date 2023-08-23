الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة برغم مؤشرات على تباطؤ منطقة اليورو

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل جماعي في نهاية جلسة الأربعاء، رغم ظهور مؤشرات على تباطؤ منطقة اليورو خلال الشهر الماضي دون التوقعات.



وارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” في الختام بنسبة 0.4% إلى 453.45 نقطة، بقيادة أسهم القطاع الخدمي، ورغم تراجع قطاع السيارات.

تباطؤ منطقة اليورو

وزاد مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.70% إلى 7320 نقطة، وحقق “داكس” الألماني زيادة طفيفة بنسبة 0.15% إلى 15729 نقطة، بينما استقر “كاك” الفرنسي عند 7246.6 نقطة.



وأوضحت بيانات “إس آند بي جلوبال ريتنجس” بالتعاون مع بنك “هامبورج” التجاري اليوم، تراجع مؤشر مديري المشتريات المجمع لمنطقة اليورو من 48.6 نقطة في شهر يوليو إلى 47 نقطة في أغسطس، لينخفض إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2020.



ودفع الانكماش المفاجئ لنشاط الخدمات والتراجع المستمر في التصنيع، إلى حدوث هذا التراجع الكبير للمؤشر، في حين كان من المتوقع تراجع المؤشر إلى 48.5 نقطة فقط، وتشير القراءة دون مستوى خمسين نقطة إلى الانكماش.



وانخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع في بريطانيا إلى 47.9 نقطة في أغسطس، وهي المرة الأولى منذ يناير التي يتراجع فيها المؤشر دون مستوى خمسين نقطة، وفق ما ذكرت رويترز.



بينما تراجع مؤشر نشاط الشركات في ألمانيا بأكبر وتيرة منذ مايو 2020 ، إذ انخفض من 48.5 نقطة في يوليو إلى 44.7 نقطة في أغسطس.