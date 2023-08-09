الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة بعد وضع سقف للضريبة على أرباح البنوك الإيطالية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تداولات الأربعاء، بعد تصريحات لمسئول إيطالي أكدت وضع سقف للضريبة على أرباح البنوك الإيطالية، مما أسهم في تهدئة الأسواق.

وارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.45% إلى 460.58 نقطة في ختام التعاملات، مع ارتفاع غالبية القطاعات بقيادة أسهم النفط والغاز.

وضع سقف للضريبة

وزاد مؤشر “فوتسي” البريطاني عند الإغلاق بنسبة 0.80% إلى 7587 نقطة، وارتفع “داكس” الألماني بنسبة 0.50% إلى 15852 نقطة، بينما ارتفع “كاك” الفرنسي بنسبة 0.70% إلى 7322 نقطة.

وارتفع مؤشر “فوتسي إم آي بي” الإيطالي بنسبة 1.30% عند الإغلاق، بعد تصريحات وزير المالية الإيطالي مساء أمس، بأن الضريبة الاستثنائية لن تتجاوز 0.1% من صافي دخل الفوائد لدي البنوك.

وارتفعت أسهم القطاع المصرفي الإيطالي خلال تداولات اليوم، بعد خسارتها نحو 9 مليارات يورو من قيمتها السوقية يوم أمس.

وتراجع سهم “هيسكوكس” البريطانية للتأمين بأكثر من 6%، بعد خفض الشركة لتوقعات الأرباح خلال العام الجري نتيجة تراجع نشاط التجزئة المصرفية، رغم ارتفاع الإيرادات خلال الربع الماضي.

يأتي ذلك وسط ترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدًا، لتقييم أثر التضخم على قرارات الفيدرالي في اجتماع سبتمبر المقبل.

وستأتي بيانات التضخم الأمريكي بعد يوم من تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.3% على أساس سنوي خلال شهر يوليو، بدعم من انخفاض أسعار الغذاء بنسبة 1.7% في يوليو، مع ازدياد المخاوف بشأن آفاق النمو في الصين وفاعلية إجراءات التحفيز التقليدية.