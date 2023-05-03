الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة يوني كريدت

أغلقت الأسواق الأوروبية جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع بقيادة سهم بنك يوني كريدت ، بينما يستعد ‏المستثمرون لقرار السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

صعود سهم يوني كريدت

وأنهى مؤشر ستوكس 600 ‎‏ التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.3%، ونزل المؤشر ‏القياسي 1.2% أمس إلى أدنى مستوى في نحو شهر.‏

وارتفع سهم يوني كريدت ‎بنسبة 4٪ تقريبًا بعد أن تفوق على توقعات المحللين في ‏نتائج أعماله ورفع توقعاته لحجم الإيرادات هذا العام.‏

أما القطاع المصرفي الأوروبي، فقد انخفض بنسبة 0.5% في جلسة اليوم وسط ‏استمرار التوترات المصرفية الإقليمية في أميركا.‏

واستوعب المستثمرون أيضًا نتائج بنك ‏BNP Paribas‏ أكبر بنك في منطقة ‏اليورو، والذي أنهى الجلسة على انخفاض بنحو 1.5٪.‏

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر ‏FTSE 100‎‏ البريطاني بنسبة 0.2% أو ما يعادل ‏‏15 نقطة إلى 7788 نقطة، وارتفع ‏DAX‏ الألماني بنسبة 0.6% أو 88 نقطة إلى ‏‏15815 نقطة، كما ارتفع ‏CAc 40‎‏ الفرنسي بنسبة 0.3% أو 20 نقطة إلى 7404 ‏نقاط، فيما ارتفع مؤشر ‏Stoxx‏ بنسبة 0.3% أو 1.4 نقطة إلى 462 نقطة.‏