الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة يوني كريدت

أغلقت الأسواق الأوروبية جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع بقيادة سهم بنك يوني كريدت ، بينما يستعد المستثمرون لقرار السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
صعود سهم يوني كريدت
وأنهى مؤشر ستوكس 600 التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.3%، ونزل المؤشر القياسي 1.2% أمس إلى أدنى مستوى في نحو شهر.
وارتفع سهم يوني كريدت بنسبة 4٪ تقريبًا بعد أن تفوق على توقعات المحللين في نتائج أعماله ورفع توقعاته لحجم الإيرادات هذا العام.
أما القطاع المصرفي الأوروبي، فقد انخفض بنسبة 0.5% في جلسة اليوم وسط استمرار التوترات المصرفية الإقليمية في أميركا.
واستوعب المستثمرون أيضًا نتائج بنك BNP Paribas أكبر بنك في منطقة اليورو، والذي أنهى الجلسة على انخفاض بنحو 1.5٪.
وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.2% أو ما يعادل 15 نقطة إلى 7788 نقطة، وارتفع DAX الألماني بنسبة 0.6% أو 88 نقطة إلى 15815 نقطة، كما ارتفع CAc 40 الفرنسي بنسبة 0.3% أو 20 نقطة إلى 7404 نقاط، فيما ارتفع مؤشر Stoxx بنسبة 0.3% أو 1.4 نقطة إلى 462 نقطة.