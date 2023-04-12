الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة بعد تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الأربعاء، بعد بيانات أشارت إلى تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.1% إلى 462.3 نقطة عند الإغلاق.

كما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني 0.5% (+39 نقطة) إلى 7824 نقطة، وصعد “داكس” الألماني 0.3% (+48 نقطة) مسجلًا 15.703 ألف نقطة، وزاد “كاك” الفرنسي بنسبة طفيفة تبلغ 0.09% (+6 نقاط) عند 7396 نقطة.

تباطؤ التضخم

وعزز تباطؤ التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي إلى 5%، من الآمال في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف رفع أسعار الفائدة قريبًا.

وعبّر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي عن مخاوفهم بشأن استمرار التضخم المتسارع في منطقة اليورو، حيث قال “روبرت هولزمان” رئيس البنك المركزي النمساوي لصحيفة ألمانية، إن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى قد يكون ضروريًا في مايو.

وقفز سهم “إيه بي فولفو” بنسبة 7.3%، حيث سجلت صانعة الشاحنات أرباحًا قياسية في الربع الأول من العام مع ارتفاع الإيرادات والهوامش.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات هامة غدًا الخميس، حيث يصدر مؤشر أسعار المستهلكين المنسق في ألمانيا، مع توقعات باستقراره عند 7.8% خلال مارس على أساس سنوي، وكذلك بيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو.